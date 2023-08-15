Новак Джокович: Огонь еще горит

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями перед стартом на "Мастерсе" в Цинциннати. Вторая ракетка мира начнет выступление на кортах в США со второго круга, сообщает Zakon.kz.

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Для Новака Джоковича это будет первый турнир после Уимблдона-2023. По словам теннисиста, он уже успел оправиться от чувства горечи после поражения в финале британского "Большого шлема".

"Это не первый и не последний матч, который я проиграл, так что я пережил это за день. Очевидно, после этого мне нужен был действительно хороший отдых и немного времени с семьей, что я и сделал. Так что, конечно, я сожалел, что не использовал шансы во время того финала. Но я двигаюсь дальше". Новак Джокович

Также 36-летней спортсмен в интервью пресс-службе ATP признался, что он все еще горит желанием выступать и завоевывать титулы.

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"Мне нравится то, как я себя чувствую после 20 лет профессионального тенниса. Огонь еще горит. У меня еще есть мотивация приезжать на крупнейшие турниры и бороться за победу, за титулы, дарить болельщикам хорошие ощущения". Новак Джокович

Соперник Новака Джоковича определится по итогам матча первого круга Алехандро Давидович Фокина – Томас Мартин Этчеверри. Также сербский теннисист сыграет в парном разряде "Мастерса" в Цинциннати. Он выступит в дуэте с соотечественником Николой Качичем, в первом круге они срезаться с тандемом Джейми Маррей и Майкл Винус (Великобритания/Новая Зеландия)

Ранее был представлен видеообзор второго игрового дня "Мастерса" в Цинциннати.