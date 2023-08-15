Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Новак Джокович: Огонь еще горит

Новак Джокович поделился эмоциями перед стартом на Мастерсе в Цинциннати Фото: atptour
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями перед стартом на "Мастерсе" в Цинциннати. Вторая ракетка мира начнет выступление на кортах в США со второго круга, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Для Новака Джоковича это будет первый турнир после Уимблдона-2023. По словам теннисиста, он уже успел оправиться от чувства горечи после поражения в финале британского "Большого шлема".

"Это не первый и не последний матч, который я проиграл, так что я пережил это за день. Очевидно, после этого мне нужен был действительно хороший отдых и немного времени с семьей, что я и сделал. Так что, конечно, я сожалел, что не использовал шансы во время того финала. Но я двигаюсь дальше".Новак Джокович

Также 36-летней спортсмен в интервью пресс-службе ATP признался, что он все еще горит желанием выступать и завоевывать титулы.

material Материалы
"Мне нравится то, как я себя чувствую после 20 лет профессионального тенниса. Огонь еще горит. У меня еще есть мотивация приезжать на крупнейшие турниры и бороться за победу, за титулы, дарить болельщикам хорошие ощущения".Новак Джокович

Соперник Новака Джоковича определится по итогам матча первого круга Алехандро Давидович Фокина – Томас Мартин Этчеверри. Также сербский теннисист сыграет в парном разряде "Мастерса" в Цинциннати. Он выступит в дуэте с соотечественником Николой Качичем, в первом круге они срезаться с тандемом Джейми Маррей и Майкл Винус (Великобритания/Новая Зеландия)

Ранее был представлен видеообзор второго игрового дня "Мастерса" в Цинциннати. 

Читайте также

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей и украинская теннисистка Элина Свитолина снялись с "Мастерса" в Цинциннати

Видеообзор самых зрелищных матчей "Мастерса" в Цинциннати. Результаты дня

Видео: Винус Уильямс одержала волевую победу в стартовом матче "Мастерса" в США

Пахита Амири
Новак Джокович
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в СпецЦОНах
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в спецЦОНах
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
подсолнухи
Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 августа
курс доллара
Курс доллара резко вырос на торгах 14 августа
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления