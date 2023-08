Ига Швентек проиграла Кори Гауфф в полуфинале "Мастерса" в Цинциннати

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Встреча двух теннисисток была долгой и мучительной. Она продолжалась 2 часа 50 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

19-летняя Гауфф - седьмая ракетка мира впервые вышла в финал такого крупного турнира и дальше она поборется либо с чешкой Каролиной Муховой, либо с белоруской Ариной Соболенко.

Ранее сообщалось, что Кори Гауфф выиграла у Ясмине Паолине (6:3, 6:2).

1st WTA 1000 FINAL 🙌@CocoGauff defeats World No.1 Swiatek 7-6(2), 3-6, 6-4 to play for the title on Sunday in Cincinnati. #CincyTennis pic.twitter.com/DLtso06RJz