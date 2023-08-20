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Каролина Мухова: Это была очень тяжелая битва

Каролина Мухова прокомментировала свою победу над Ариной Соболенко Фото: wsopen.com
Чешская теннисистка Каролина Мухова, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, сенсационно обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко в полуфинале "Мастерса" в Цинциннати (США). Финалистка прокомментировала свою победу над грозной спортсменкой из Беларуси, сообщает Zakon.kz.

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Каролина Мухова впервые вышла в финал турнира категории WTA-1000 (Мастерс). Благодаря этому успеху она попадет в топ-10 в обновленном рейтинге WTA. За почетный титул Мухова поспорит с американкой Кори Гауфф, которая неожиданно выиграла у первой ракетки мира Иги Швёнтек.

"Это невероятно! Это была очень тяжелая битва. Но сейчас я взволнована, очень взволнована. Это мой первый финал категории WTA-1000. Мне очень нравится здесь, в Цинциннати. Надеюсь, что увидимся завтра, и что некоторые болельщики все еще будут продолжать поддерживать меня. Даже несмотря на то, что я играю с Кори".Каролина Мухова

Ранее был представлен видеообзор женских полуфинальных матчей "Мастерса" в Цинциннати. 

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Арина Соболенко проиграла Каролине Муховой в полуфинале "Мастерса" в Цинциннати

Пахита Амири
США Чехия
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