Каролина Мухова: Это была очень тяжелая битва

Чешская теннисистка Каролина Мухова, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, сенсационно обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко в полуфинале "Мастерса" в Цинциннати (США). Финалистка прокомментировала свою победу над грозной спортсменкой из Беларуси, сообщает Zakon.kz.

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Каролина Мухова впервые вышла в финал турнира категории WTA-1000 (Мастерс). Благодаря этому успеху она попадет в топ-10 в обновленном рейтинге WTA. За почетный титул Мухова поспорит с американкой Кори Гауфф, которая неожиданно выиграла у первой ракетки мира Иги Швёнтек.

"Это невероятно! Это была очень тяжелая битва. Но сейчас я взволнована, очень взволнована. Это мой первый финал категории WTA-1000. Мне очень нравится здесь, в Цинциннати. Надеюсь, что увидимся завтра, и что некоторые болельщики все еще будут продолжать поддерживать меня. Даже несмотря на то, что я играю с Кори". Каролина Мухова

Ранее был представлен видеообзор женских полуфинальных матчей "Мастерса" в Цинциннати.