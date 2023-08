Арина Соболенко проиграла Каролине Муховой в полуфинале "Мастерса" в Цинциннати

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Встреча теннисисток завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 2:6.

Спортсменки провели на корте 2 часа 37 минут.

Теперь Каролина Мухова - 17 ракетка мира в финале встретится с седьмой ракеткой мира из США Кори Гауфф.

Ранее сообщалось, что Кори Гауфф в полуфинале выиграла первую ракетку мира Игу Швентек.

Muchova marches on! 🙌



Advancting to @karomuchova7's first WTA 1000 final after defeating Sabalenka 6(4)-7, 6-3, 6-2#CincyTennis pic.twitter.com/aGPWw2CiDC