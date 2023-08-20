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Видеообзор сенсационных полуфиналов женского турнира на "Мастерсе" в Цинциннати

Видеообзор сенсационных полуфиналов женского турнира на Мастерсе в Цинциннати Фото: wsopen.com
На "Мастерсе" в Цинциннати (США) прошли полуфинальные матчи в женском турнире. Представлен видеообзор этих встреч, сообщает Zakon.kz.

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Полуфинальные игры в женской части "Мастерса" принесли неожиданные результаты. Первая и вторая ракетки мира не смогли выйти в финал.

Ига Швёнтек проиграла хозяйке кортов Кори Гауфф (7 WTA) со счетом 6:7, 6:3, 4:6.


Арина Соболенко потерпела поражение от Каролины Муховой (17 WTA, Чехия) со счетом 7:6, 3:6, 2:6.

Ранее был представлен видеообзор мужских полуфиналов "Мастерса" в США. 

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Пахита Амири
Ига Швентек США Чехия
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