Джимми Коннорс: Теннис только выигрывает от того, что 36-летний Джокович конкурирует с 20-летним Алькарасом

Восьмикратный победитель турниров серии "Большого шлема", экс первая ракетка мира американец Джимми Коннорс поделился мнением о противостоянии серба Новака Джоковича и испанца Карлоса Алькараса, сообщает Zakon.kz.

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Легендарный Джимми Коннорс отметил, что конкуренция между второй и первой ракеткой мира, нужна людям, которые не просто смотрят теннис, но и играют в него.

"Я видел какие-то фрагменты их игры в финале "Мастерса" в Цинциннати. Их противостояние нужно людям, которые не просто смотрят теннис, но и играют в него. Круто, когда болельщики начинают задумываться: "Как он нанес этот удар?", "Как я могу это повторить?", "Что я должен делать, чтобы научиться бить справа?". Теннис только выигрывает от того, что 36-летний Джокович конкурирует с 20-летним Алькарасом", – сказал Коннорс в подкасте Advantage Connors. Джимми Коннорс

Фото: atptour

Ранее стало известно, что Новак Джокович возглавит рейтинг ATP, если выиграет один матч на US Open.

