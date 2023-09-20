Джимми Коннорс: Мне нравится, что говорит Джокович

Бывшая первая ракетка мира американец Джимми Коннорс высказал свое мнение о лидере мирового рейтинга сербском теннисисте Новаке Джоковиче, сообщает Zakon.kz.

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Легендарный американский теннисист признался, что восхищается тем, как 36-летнему Новаку Джоковичу удается конкурировать с молодыми игроками.

"Мы говорим о 36-летнем игроке, который по-прежнему попадает в заголовки газет. Мне это нравится. Мне нравится, что говорит Джокович. Он говорит, что останется в туре до тех пор, пока молодые парни не захотят его победить. И он продолжает работать над собой. Джокович делает все возможное, чтобы играть как можно лучше. Нам остается просто выразить ему уважение за все, что он делает", – написал Коннорс в подкасте Advantage Connors.

Ранее Новак Джокович признался, что этот сезон для него складывается идеально.

