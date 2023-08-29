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"Это то, чего вообще не следует говорить": Доминик Тим прокомментировал поведение первой ракетки Казахстана

Доминик Тим прокомментировал поведение первой ракетки Казахстана Александра Бублика Фото: usopen.org
Чемпион US Open-2020, австрийский теннисист Доминик Тим отреагировал на нелицеприятное высказывание казахстанца Александра Бублика во время их встречи в первом круге Открытого чемпионата США, сообщает Zakon.kz.

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Во второй партии Александр заявил: "Меня ####### [достало] ### [блин] в карьеру возвращать всяких этих инвалидов".

Бывший третий номер мирового рейтинга поделился своими эмоциями на послематчевой пресс-конференции.

Я не знаю, насколько точно вы перевели его фразу, поймите это. Если он действительно так сказал, это жестко. Это то, чего вообще не следует говорить, просто из уважения. Но, возможно, он не это имел в виду или что-то в этом роде. Что я могу сказать?Доминик Тим

Стоит отметить, для Доминика Тима победа над Александром Бубликом, стала первой на турнире "Большого шлема" с Australian Open-2021.

Ранее был представлен видеообзор матча Александр Бублик – Доминик Тим. 

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Бублик Александр США
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