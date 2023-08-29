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Видеообзор матча Александр Бублик – Доминик Тим

Видеообзор матча Александр Бублик – Доминик Тим Фото: usopen.org
В первом круге мужского одиночного разряда US Open лидер сборной Казахстана Александр Бублик провел зрелищный матч против чемпиона Открытого чемпионата США 2020 года Доминика Тима. Представлен видеообзор этой встречи, сообщает Zakon.kz.

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Теннисисты встречались между собой во второй раз. Экс-третья ракетка мира Доминик Тим выиграл со счетом 6:3, 6:2, 6:4 и увеличил отрыв в очном противостоянии – 2:0.


Следующим соперником Доминика Тима станет Бен Шелтон (США).

Во время матча Александр Бублик позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес Доминика Тима, который вернулся в тур после продолжительной травмы. Также первая ракетка Казахстана отказался от участия в парном разряде US Open. 

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