Видеообзор матча Александр Бублик – Доминик Тим

В первом круге мужского одиночного разряда US Open лидер сборной Казахстана Александр Бублик провел зрелищный матч против чемпиона Открытого чемпионата США 2020 года Доминика Тима. Представлен видеообзор этой встречи, сообщает Zakon.kz.

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Теннисисты встречались между собой во второй раз. Экс-третья ракетка мира Доминик Тим выиграл со счетом 6:3, 6:2, 6:4 и увеличил отрыв в очном противостоянии – 2:0.





Следующим соперником Доминика Тима станет Бен Шелтон (США).

Во время матча Александр Бублик позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес Доминика Тима, который вернулся в тур после продолжительной травмы. Также первая ракетка Казахстана отказался от участия в парном разряде US Open.

