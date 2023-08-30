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Видеообзор матча Тимофей Скатов – Алекс де Минор

Видеообзор матча Тимофей Скатов – Алекс де Минор Фото: usopen.org
На Открытом чемпионате США прошли матчи первого круга в мужском одиночном разряде. Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел встречу с Алексом де Минором из Австралии. Представлен видеообзор этой игры, сообщает Zakon.kz.

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Тимофей Скатов, занимающий 129 место в мировом рейтинге и пробившийся в основную сетку через квалификацию, в упорной борьбе уступил 13 ракете мира Алексу де Минору. 22-летний Тимофей взял сет у соперника, но в итоге проиграл со счетом 2:6, 6:3, 1:6, 5:7.

Добавим, что Скатов впервые сыграл в основной сетке Открытого чемпионата США. Также теннисист из Петропавловска во второй раз за сезон и в третий за карьеру выступил в основной сетке "Большого шлема". В прошлом году он пробился на Australian Open, а в этом сезоне сыграл на "Ролан Гаррос".


Ранее в женском турнире US Open казахстанская теннисистка Юлия Путинцева проиграла итальянке Мартине Тревизан.

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