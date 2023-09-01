Теннисный "великан" завершил профессиональную карьеру

Один из самый высоких теннисистов в истории мужского тура Джон Иснер (208 см) завершил профессиональную карьеру. Американский спортсмен потерпел поражение на US Open в одиночном и парном разрядах, сообщает Zakon.kz.

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38-летний Джон Иснер – профессионал с 2007 года. За карьеру он выиграл 16 титулов в одиночке, а на "Уимблдоне-2018" показал лучший результат на "Больших шлемах" – вышел в полуфинал. В 2018 он был восьмой ракеткой мира.

🔹Most aces in @atptour history

🔹 16 career titles

🔹 Played in longest professional match in tennis history.

🔹 2-time #USOpen quarterfinalist



Congratulations on a great career, @JohnIsner! pic.twitter.com/CPNZ7wlvHq — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2023

В четвертый игровой день Открытого чемпионата США Джон Иснер провел два матча. В одиночном разряде во встрече второго круга он проиграл соотечественнику Майклу Ммо – 6:3, 6:4, 6:7(3), 4:6, 6:7(7). В решающем сете Иснер не реализовал матчбол на подаче соперника, ведя 5:4.

В первом круге парного разряда Джон Иснер вместе с земляком Джеком Соком уступили Роберту Гэллоуэю (США) и Альбано Оливетти (Франция) со счетом 2:6, 6:3, 6:7(3).

Вместе Иснер и Сок выиграли три "Мастерса" (Шанхай-2016, Индиан-Уэллс-2018 и Индиан-Уэллс-2022). Джек также завершит карьеру после Открытого чемпионата США: он еще примет участие в соревнованиях смешанных пар в дуэте с Кори Гауфф.

38-летний Джон Иснер является одним из величайших американских теннисистов в истории спорта. Ему принадлежит рекорд по количеству эйсов в профессиональном туре. На его счету 14 411 подач навылет. Еще никому из игроков не удавалось достичь отметки в 14 000 эйсов. Перед стартом US Open Иснер объявил о завершении профессиональной карьеры.

