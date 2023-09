Теннисный "великан" завершил профессиональную карьеру

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

38-летний Джон Иснер – профессионал с 2007 года. За карьеру он выиграл 16 титулов в одиночке, а на "Уимблдоне-2018" показал лучший результат на "Больших шлемах" – вышел в полуфинал. В 2018 он был восьмой ракеткой мира.

🔹Most aces in @atptour history

🔹 16 career titles

🔹 Played in longest professional match in tennis history.

🔹 2-time #USOpen quarterfinalist



Congratulations on a great career, @JohnIsner! pic.twitter.com/CPNZ7wlvHq