Экс-восьмая ракетка мира Джон Иснер объявил об уходе из профессионального тенниса

"После более чем 17 лет в ATP туре, пришло время попрощаться с профессиональным теннисом. Эта перемена будет непростой, но я с нетерпением жду каждой ее секунды вместе со своей замечательной семьей. US Open будет моим последним турниром", – написал Иснер в своем "Твиттере".

38-летний Джон Иснер является одним из величайших американских теннисистов в истории спорта. Ему принадлежит рекорд по количеству эйсов в профессиональном туре. На его счету 14 411 подач навылет. Еще никому из игроков не удавалось достичь отметки в 14 000 эйсов.

Иснер за профессиональную карьеру завоевал 16 титулов ATP в одиночном разряде, в том числе трофеи пяти турниров серии "Мастерс". Он 10 лет подряд (с 2010 по 2019 годы) входил в топ-20 рейтинга ATP. А также восемь раз (2012-16 и 2018-20) становился первой ракеткой США. Джон достиг рекордного в карьере восьмого места в мировом рейтинге в июле 2018 года, после выхода в полуфинал турнира "Большого шлема" – Уимблдон.



За свою карьеру он обыгрывал топовых теннисистов планеты: Новака Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля. На данный момент американский теннисист является 158 ракетой мира.

