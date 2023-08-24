Экс-восьмая ракетка мира Джон Иснер объявил об уходе из профессионального тенниса
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"После более чем 17 лет в ATP туре, пришло время попрощаться с профессиональным теннисом. Эта перемена будет непростой, но я с нетерпением жду каждой ее секунды вместе со своей замечательной семьей. US Open будет моим последним турниром", – написал Иснер в своем "Твиттере".
38-летний Джон Иснер является одним из величайших американских теннисистов в истории спорта. Ему принадлежит рекорд по количеству эйсов в профессиональном туре. На его счету 14 411 подач навылет. Еще никому из игроков не удавалось достичь отметки в 14 000 эйсов.
Фото: atptour
Иснер
за профессиональную карьеру завоевал 16 титулов ATP в одиночном разряде, в том
числе трофеи пяти турниров серии "Мастерс". Он 10 лет подряд (с 2010 по 2019
годы) входил в топ-20 рейтинга ATP. А также восемь раз (2012-16 и 2018-20)
становился первой ракеткой США. Джон достиг рекордного в карьере восьмого места
в мировом рейтинге в июле 2018 года, после выхода в полуфинал турнира "Большого
шлема" – Уимблдон.
За свою карьеру он обыгрывал топовых теннисистов планеты: Новака Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля. На данный момент американский теннисист является 158 ракетой мира.
After 17+ years on the @atptour, it’s time to say goodbye to professional tennis. This transition won’t be easy but I’m looking forward to every second of it with my amazing family.— John Isner (@JohnIsner) August 23, 2023
The @usopen will be my final event. Time to lace ‘em up one last time. ❤️ ♥️ 💜 pic.twitter.com/GyRTXGNK8G
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