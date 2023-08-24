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Экс-восьмая ракетка мира Джон Иснер объявил об уходе из профессионального тенниса

Джон Иснер объявил о завершении профессиональной карьеры после Открытого чемпионата США Фото: Instagram/johnrisner
Рекордсмен по количеству эйсов, американский теннисист Джон Иснер объявил о завершении профессиональной карьеры после Открытого чемпионата США. Для одного из самых высоких игроков в истории тенниса (208 см), это будет 17 по счету US Open, сообщает Zakon.kz.

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"После более чем 17 лет в ATP туре, пришло время попрощаться с профессиональным теннисом. Эта перемена будет непростой, но я с нетерпением жду каждой ее секунды вместе со своей замечательной семьей. US Open будет моим последним турниром", – написал Иснер в своем "Твиттере".

38-летний Джон Иснер является одним из величайших американских теннисистов в истории спорта. Ему принадлежит рекорд по количеству эйсов в профессиональном туре. На его счету 14 411 подач навылет. Еще никому из игроков не удавалось достичь отметки в 14 000 эйсов.

Джон Иснер объявил об уходе из профессионального тенниса

Фото: atptour

Иснер за профессиональную карьеру завоевал 16 титулов ATP в одиночном разряде, в том числе трофеи пяти турниров серии "Мастерс". Он 10 лет подряд (с 2010 по 2019 годы) входил в топ-20 рейтинга ATP. А также восемь раз (2012-16 и 2018-20) становился первой ракеткой США. Джон достиг рекордного в карьере восьмого места в мировом рейтинге в июле 2018 года, после выхода в полуфинал турнира "Большого шлема" – Уимблдон.

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За свою карьеру он обыгрывал топовых теннисистов планеты: Новака Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля. На данный момент американский теннисист является 158 ракетой мира.

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