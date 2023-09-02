Анна Данилина и Андрей Голубев не смогли выйти в третий круг

1 сентября в полночь по времени Астаны состоялся важный матч US Open-2023 для казахстанских теннисистов Анны Данилиной и Андрея Голубева, сообщает Zakon.kz.

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С 1 на 2 сентября на Открытом чемпионате США проходят матчи пятого игрового дня и встречи третьего круга в мужском и женском одиночных разрядах, а также продолжаются оревнования в парах и миксте. На кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг можно лицезреть трех представителей Казахстана: Елену Рыбакину, Анну Данилину и Андрея Голубева.

Анна Данилина во втором круге турнира "Большого шлема" в паре с британской теннисисткой Хизер Уотсон провела встречу с японско-индонезийской парой Мию Като – Алдила Сутджиади и потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 1:6. Игра продлилась один час и десять минут.

В это же время в мужском парном разряде на корте №7 за выход в третий круг поспорил Андрей Голубев в дуэте с россиянином Романом Сафиуллиным. Они провели игру против серьезных соперников – чемпиона Уимблдона-2022 в парном разряде Мэттью Эбдена (Австралия) и победителя "Ролан Гаррос-2017" в смешанном разряде Рохана Бопанны и потерпели поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 3:6. Встреча продлилась один час и пять минут.

Между тем первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина проведет матч третьего круга против теннисистки из Румынии Сораны Крыстя, которая занимает 30 место в мировом рейтинге. Игра пройдет на стадионе имени Луи Армстронга пятым запуском Начнется 2 сентября ориентировочно в 07:00 по времени Астаны. Ранее спортсменки встречались между собой дважды. В очном противостоянии впереди казахстанка – 2:0. Оба матча состоялись в 2020 году. В первом Рыбакина одержала победу на хардовом турнире в Дохе (Катар) со счетом 3:6, 6:3, 6:1, а затем уверенно выиграла на грунте "Ролан Гаррос" в Париже (Франция) – 6:0, 6:3.

Ранее Анна Данилина одержала победу в первом круге смешанного разряда US Open. Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева после второго поражения подряд вылетела с US Open-2023. А первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в следующий раунд на отказе соперницы Айлы Томлянович из Австралии.