Тимофей Скатов вышел во второй раунд "Челленджера" в Тунисе

В Тунисе проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел матч первого круга в основной сетке одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

В игре за выход во второй раунд Тимофей Скатов (№247 АТР) выиграл у французского игрока Бенджамина Бонзи (№175 АТР) со счетом 5:7, 6:3, 6:2.

Матч продлился два часа и 43 минуты. За это время казахстанец выполнил десять подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 14.

В следующем круге Скатов сыграет с Гийсом Брувером (№241 АТР) из Нидерландов.

Ранее в финале квалификационного раунда Тимофей обыграл Макса Хаукеса (№391 АТР, Нидерланды).