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Тимофей Скатов вышел во второй раунд "Челленджера" в Тунисе

Тимофей Скатов вышел во второй раунд турнира в Тунисе Фото: KTF
В Тунисе проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел матч первого круга в основной сетке одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход во второй раунд Тимофей Скатов (№247 АТР) выиграл у французского игрока Бенджамина Бонзи (№175 АТР) со счетом 5:7, 6:3, 6:2.

Матч продлился два часа и 43 минуты. За это время казахстанец выполнил десять подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 14.

В следующем круге Скатов сыграет с Гийсом Брувером (№241 АТР) из Нидерландов.

Ранее в финале квалификационного раунда Тимофей обыграл Макса Хаукеса (№391 АТР, Нидерланды).

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