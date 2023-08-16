Денис Евсеев вышел во второй круг турнира серии "Челленджер" в Польше

Казахстанский теннисист Денис Евсеев продолжает победное шествие на турнире серии "Челленджер" в польском городе Гродзиск-Мазовецкий. После успешного выступления в квалификации казахстанец выиграл матч первого круга в основной сетке, сообщает Zakon.kz.

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В матче за выход во второй раунд Денис Евсеев обыграл хозяина корта Томаша Беркету (WC) со счетом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила ровно один час. За это время Денис Евсеев оформил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге казахстанец сыграет против Томаша Махача (Чехия), который посеян на турнире под первым номером.

Ранее определился состав сборной Казахстана по теннису для участия в "Кубке Дэвиса".