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Денис Евсеев вышел во второй круг турнира серии "Челленджер" в Польше

Денис Евсеев вышел во второй круг турнира серии Челленджер в Польше Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Денис Евсеев продолжает победное шествие на турнире серии "Челленджер" в польском городе Гродзиск-Мазовецкий. После успешного выступления в квалификации казахстанец выиграл матч первого круга в основной сетке, сообщает Zakon.kz.

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В матче за выход во второй раунд Денис Евсеев обыграл хозяина корта Томаша Беркету (WC) со счетом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила ровно один час. За это время Денис Евсеев оформил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге казахстанец сыграет против Томаша Махача (Чехия), который посеян на турнире под первым номером.

Ранее определился состав сборной Казахстана по теннису для участия в "Кубке Дэвиса". 

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