Все о теннисе
Новак Джокович установил новый рекорд
Фото: usopen.org
Сербский теннисист Новак Джокович в 47-й раз вышел в полуфинал турнира "Большого шлема". Он обошёл по этому показателю Роджера Федерера и стал единоличным рекордсменом по числу полуфиналов турниров "Большого шлема", сообщает Zakon.kz.
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Как пишет Championat.com на Открытом чемпионате США Джокович вышел в 1/2 финала в 13-й раз.
Ранее сообщалось, что в матче 1/4 финала US Open второй сеяный Джокович за 2 часа 36 минут нанёс поражение девятой ракетке соревнований представителю США Тейлору Фритцу со счётом 6:1, 6:4, 6:4.
За выход в финал Открытого чемпионата США Джокович сыграет с победителем четвертьфинала между десятым сеяным, американцем Фрэнсисом Тиафо и его соотечественником Беном Шелтоном.
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