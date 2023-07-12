Новак Джокович: Рассматриваю себя в качестве фаворита Уимблдона

Семикратный чемпион Уимблдона Новак Джокович 46-й раз вышел в полуфинал турнира "Большого шлема". После победы в четвертьфинале над Андреем Рублёвым сербский теннисист прокомментировал свое выступление на "Уимблдоне-2023", сообщает Zakon.kz.

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Новак Джокович выиграл последние четыре Уимблдона (2018-2022 годы), а также становился чемпионом турнира в 2011, 2014 и 2015 годах. Больше побед среди мужчин только у швейцарца Роджера Федерера – восемь (2003-2007, 2009, 2012 и 2017 годы).

"Не хочу показаться высокомерным, но, конечно, я рассматриваю себя в качестве фаворита Уимблдона. Судя по результатам, которых я добился здесь за всю карьеру, предыдущим четырем победам подряд на турнире и выходу во многие полуфиналы. Так что да, я действительно считаю себя фаворитом". Новак Джокович

В полуфинале Уимблдона Новак Джокович сыграет с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.

Ранее стало известно расписание женской сетки Уимблдона с участием первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной.