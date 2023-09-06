Рафаэль Надаль может вернуться на корт в ноябре на Кубке Дэвиса

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль может сыграть на финальном турнире Кубка Дэвиса в ноябре. Об этом рассказал капитан сборной Испании по теннису Давид Феррер, сообщает Zakon.kz.

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По словам капитана национальной команды Испании Давида Феррера, Надаль нацеливается на возвращение на корт в ноябре 2023 года, если сборная отберется на финальный турнир Кубка Дэвиса.

37-летний испанец не играет с января из-за травмы бедра. Перед "Ролан Гаррос" он объявил, что завершит карьеру в следующем сезоне.

Ранее определился состав сборной Казахстана для участия в "Кубке Дэвиса".