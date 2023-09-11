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Новак Джокович: Я живу своей детской мечтой

Новак Джокович прокомментировал победу в финале Открытого чемпионата США Фото: usopen.org
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в финале Открытого чемпионата США. В решающем матче мужского одиночного разряда он обыграл россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3, сообщает Zakon.kz.

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36-летний Джокович стал самым возрастным победителем US Open в истории. Cерб побил рекорд австралийского спортсмена Кена Розуолла, который был установлен в 1970 году. Теннисисту тогда было 35 лет.

Новак Джокович выиграл свой 24 турнир "Большого шлема" и повторил рекорд австралийской теннисистки Маргарет Корт по количеству побед на ТБШ.

Я не знаю, с чего начать, для меня очень важно выиграть 24 титула, я живу своей детской мечтой. Состязаться на самом высоком уровне в спорте, который дал мне так много после стольких невзгод, когда я рос в 90-х. Это было очень дорого и не по карману. Все эти годы это была невероятная стойкость, вера. Моя жена, мои дети, моя команда – это такой же ваш трофей, как и мой. Я вас люблю. Входить в историю в этом виде спорта – это замечательно. Это особенное. Во всех смыслах. Это трудно описать. В восемь лет у меня была мечта выиграть Уимблдон и стать лучшим игроком в мире. Новые цели… Я никогда не думал, что буду здесь говорить о 24 турнирах "Большого шлема". Я не знал, что это будет реальностью. Но в последние несколько лет я думал, что у меня появился шанс, почему бы не воспользоваться им?Новак Джокович

За победу на турнире Джокович получил 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Медведев, в свою очередь, заработал 1200 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.

Ранее чемпионкой Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде стала американка Кори Гауфф. 

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