Симона Халеп намерена обжаловать четырехлетнюю дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Симона Халеп сделала официальное заявление по поводу своей дисквалификации на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает Zakon.kz.

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Румынская теннисистка заявила, что никогда осознанно или намеренно не использовала запрещенные вещества. Экс-первая ракетка мира не согласна с решением о четырехлетней дисквалификации. Симона Халеп намерена обжаловать решение о четырехлетней дисквалификации в Спортивном арбитражном суде. Спортсменка утверждает, что запрещенное вещество содержалось в пищевой добавке, но не было указано в составе. Однако независимый трибунал посчитал, что в таком количестве запрещенное вещество не могло привести к такой концентрации в организме.

"Я бесконечно благодарна за поддержку семье, друзьям и теннисным фанатам со всего мира. Я продолжаю тренироваться и делаю все, что в моих силах, чтобы очистить свое имя от этих ложных обвинений и вернуться на корт. Я намерена обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде и использовать все средства правовой защиты против компании, производящей добавки", – написала Халеп в соцсетях.

31-летняя Халеп не выходит на корт с октября 2022 года, когда ее допинг-проба на US Open дала положительный результат на роксадустат. О втором нарушении со стороны румынки было объявлено в мае. Оно связано с обнаружением несоответствий в биологическом паспорте теннисистки. Срок дисквалификации Халеп истечет 6 октября 2026 года.

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) прокомментировала решение о дисквалификации Симоны Халеп.