Сборная Казахстана начала подготовку к плей-офф "Кубка Дэвиса"

16-17 сентября в Софии на грунтовом корте местного Национального теннисного центра команда Казахстана сыграет со сборной Болгарии матчи плей-офф "Кубка Дэвиса". Казахстанцы уже приступили к тренировкам, сообщает Zakon.kz.

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По информации Федерации тенниса Казахстана (ФТК), на днях в город у подножия горного массива Витоша приехала вся наша команда во главе с капитаном Юрием Щукиным: Александр Бублик, Тимофей Скатов, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев и Александр Недовесов.

Фото: ktf.kz

Это будет первая очная встреча между командами. Сборная Болгарии ранее никогда не пробивалась в финальную стадию "Кубка Дэвиса".



"Относительно участия в матчах лидера болгар Григора Димитрова точной информации нет. В заявке на матч он отсутствует, но до жеребьевки 15 сентября его еще могут включить в состав. Если он не сыграет, это не делает команду Болгарии андердогом. "Кубок Дэвиса" – особенный командный турнир, и здесь рейтинг играет далеко не решающую роль. У них и без Димитрова есть хорошие ребята, тем более, они сыграют дома при родных болельщиках. Будет непросто, но мы постараемся победить и стать на шаг ближе к командному чемпионату мира", – отметил вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов.

16 сентября будут сыграны две одиночные встречи. 17 сентября – один парный и еще два одиночных поединка. Победитель противостояния в феврале 2024 года сыграет с более сильным соперником – за право выступить в финальной стадии "Кубка Дэвиса".

Тимофей Скатов, фото: ktf.kz

Ранее определился состав сборной Казахстана для участия в "Кубке Дэвиса".