Сборная Казахстана пробилась в плей-офф Кубка Дэвиса
Мужская сборная Казахстана по теннису одержала победу над командой Таиланда в домашней матчевой встрече Второй мировой группы Кубка Дэвиса. Матчи проходили 18 и 19 сентября 2026 года в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана.
По итогам первого игрового дня казахстанская команда повела со счетом 2:0 благодаря победам Александра Шевченко и Тимофея Скатова в одиночных встречах.
Во второй игровой день сборная Таиланда сравняла счет – 2:2. Таким образом, судьба путевки в следующую стадию определялась в заключительном одиночном матче между Тимофеем Скатовым и Максимусом Параполом Джонсом.
В решающей встрече Тимофей Скатов одержал победу и принес сборной Казахстана еще одно победное очко.
Итоговый счет встречи – 3:2 в пользу Казахстана.
20 сентября 2026 года казахстанцы выступят в нескольких видах спорта на Азиатских играх. Полное расписание соревнований с участием казахстанских спортсменов можно посмотреть здесь.