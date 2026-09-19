Сборная Казахстана пробилась в плей-офф Кубка Дэвиса

Казахстанская команда обеспечила себе выход в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса после победы над командой Таиланда, сообщает Zakon.kz.

Мужская сборная Казахстана по теннису одержала победу над командой Таиланда в домашней матчевой встрече Второй мировой группы Кубка Дэвиса. Матчи проходили 18 и 19 сентября 2026 года в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана.

По итогам первого игрового дня казахстанская команда повела со счетом 2:0 благодаря победам Александра Шевченко и Тимофея Скатова в одиночных встречах.

Во второй игровой день сборная Таиланда сравняла счет – 2:2. Таким образом, судьба путевки в следующую стадию определялась в заключительном одиночном матче между Тимофеем Скатовым и Максимусом Параполом Джонсом.

В решающей встрече Тимофей Скатов одержал победу и принес сборной Казахстана еще одно победное очко.

Итоговый счет встречи – 3:2 в пользу Казахстана.

20 сентября 2026 года казахстанцы выступят в нескольких видах спорта на Азиатских играх. Полное расписание соревнований с участием казахстанских спортсменов можно посмотреть здесь.