Бублик одержал победу в матче Кубка Дэвиса

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик одержал уверенную победу над соперником из Болгарии во время встречи в рамках Кубка Дэвиса, сообщает Zakon.kz.

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Встреча проходила в Софии, Болгария, на открытом грунтовом корте. Лучших казахстанский теннисист уверенно победил соперника Янаки Милева в двух сетах.

Встреча, которая длилась чуть более часа, закончилась со счетом 6:4, 6:1.

Тем же вечером, часом ранее казахстанский теннисист Тимофей Скатов (123 АТР) в субботу вечером сыграл с Димитаром Кузмановым (179 АТР) в рамках турнира Кубка Дэвиса и одержал уверенную победу.