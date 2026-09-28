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Спорт

Европа разгромила Мир на Кубке Лэйвера с участием Александра Бублика

Теннис Победа Кубок Лейвера, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 11:40 Фото: Instagram/lavercup
Накануне в Лондоне на "Арене O2" завершился Кубок Лэйвера-2026 – командный теннисный турнир, где сборная Европы обыграла Мир со счетом 13-5, сообщает Zakon.kz.

Честь европейского коллектива защищали Александр Зверев, Карлос Алькарас, Флавио Коболли, Каспер Рууд, Якуб Меншик и Рафаэль Ходар, запасным был Артур Фери.

Сборную Мира представляли Александр Бублик, Тейлор Фриц, Алекс де Минор, Лёнер Тьен, Брэндон Накашима и Франсиско Черундоло, запасным стал Игнасио Бусе.

Организатором турнира является легендарный 20-кратный чемпион турниров Большого шлема Роджер Федерер.

"Впервые увидел тех игроков, с которыми раньше не встречался. Всегда приятно видеть игру Карлоса Алькараса. Приехал Зверев с двумя победами на турнирах Большого шлема в этом году, включая финал Уимблдона. Команда Мира в последние годы показывала действительно сильные результаты, хотя в теории команда Европы кажется фаворитом. Играя дома, скорее всего, они будут в лучшей форме". Роджер Федерер

Прогнозы швейцарца оправдались: европейцы не имели особых проблем, но практически все поединки были захватывающими и напряженными.

К сожалению, лидер казахстанского тенниса Александр Бублик не смог выиграть ни одной игры в Лондоне: один раз уступил в одиночке и два раза в паре.

Таким образом, Европа взяла реванш за прошлогоднюю неудачу в Сан-Франциско (США) и в шестой раз завоевала Кубок Лэйвера.

Следующий розыгрыш Laver Cup пройдет в американском Лос-Анджелесе в 2027 году.

Тем временем полиция Мадрида помогла капитану "Ла Роха" и лучшему игроку ЧМ-2026 Родри уйти от назойливых фанатов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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