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"Азиада-2023": казахстанские теннисисты пробились в третий круг

Азиада-2023 казахстанские теннисисты пробились в третий круг Фото: ktf.kz
На Азиатских играх в Ханчжоу (Китай) проходит теннисный турнир. В мужской части соревнований представители Казахстана провели матчи второго круга в одиночном разряде, а также игры первого раунда в парных состязаниях, сообщает Zakon.kz.

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Денис Евсеев без особых проблем пробился в третий раунд. Казахстанец не позволил сопернику Агапито Феррейру (Восточный Тимор) взять ни одного гейма – 6:0, 6:0.

Матч длился всего 22 минуты. За это время наш спортсмен оформил два эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал три брей-пойнта из четырех.

В третьем круге Евсеев сыграет с победителем матча Ву Тун-Лин (Тайвань) – Сина Могими (Иран).

Другой казахстанский теннисист Бейбит Жукаев пробился в третий круг на отказе соперника. Фируз Мухидинов (Таджикистан) снялся с матча в первом сете при счете 0:3. За выход в четвертьфинал казахстанец поспорит с Сумитом Нагалом из Индии.

В первом круге парного разряда Жукаев и Евсеев со счетом 6:0, 6:0 за 23 минуты победили дуэт из Таджикистана – Бахтиера Исроилова и Собира Саидова, а Григорий Ломакин и Дмитрий Попко одолели пару из Катара Исса Шанан Альхарраси/Рашед Наиф – 7:6, 6:2.

Ранее журналист Zakon.kz Куандык Шынасилов стал серебряным призером чемпионата мира-2023 среди СМИ.

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