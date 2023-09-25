Елена Рыбакина: Мне очень жаль, что пришлось покинуть Токио в этом году

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свой отказ от участия в турнире WTA-500 в Токио (Япония). В основной сетке соревнований ее заменила местная теннисистка Химено Сакацумэ, сообщает Zakon.kz.

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Организаторы соревнований в Токио на своем официальном сайте разместили комментарий Елены Рыбакиной.

"Мне очень жаль, что пришлось покинуть Токио в этом году. Я с нетерпением ждала возможности принять участие в турнире, и мне нравится город. Мне нужно уделять приоритетное внимание своему здоровью и физической форме, и мне нужно время, чтобы на 100 процентов восстановить здоровье", – рассказала Елена Рыбакина.

В последнее время лучшую теннисистку страны мучает небольшая травма плеча. На турнирах Елена выступает с фиксирующим пластырем.

Фото: wtatennis

Ранее Елена Рыбакина выразила недовольство, что ей придется играть первый круг турнира в Токио.

