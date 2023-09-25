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"Азиада-2023": казахстанская пара одержала победу в смешанном разряде

Азиада-2023: казахстанская пара одержала победу в смешанном разряде Фото: ktf.kz
На Азиатских играх в Ханчжоу (Китай) проходят матчи второго игрового дня теннисного турнира. Казахстанские теннисисты провели встречи второго круга в смешанном разряде, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Пара Жибек Куламбаева/Григорий Ломакин (Казахстан-1) одержала победу над командой Южная Корея-2 со счетом 7:6 (7:5), 7:5.

Матч продолжался 1 час и 59 минут. За это время казахстанцам удалось оформить четыре подачи навылет, реализовать два брейк-пойнта из восьми, также наш дуэт допустил одну двойную ошибку.

В третьем раунде Жибек Куламбаева/Григорий Ломакин сыграют с победителем пары Таджикистан-1 – Китай-1.

Другой казахстанский тандем Дмитрий Попко/Жанель Рустемова (Казахстан-2) не смог преодолеть второй круг смешанного разряда. Наша пара проиграла Индонезии-1 со счетом 4:6, 2:6.

Ранее на "Азиаде-2023" казахстанские теннисистки вышли во второй круг парного разряда. 

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