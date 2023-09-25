"Азиада-2023": казахстанские теннисистки вышли во второй круг парного разряда

На Азиатских играх в Ханчжоу (Китай) проходят матчи второго игрового дня теннисного турнира. Команда Казахстан-1 провела матч первого круга в женском парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская пара Гозаль Айнитдинова/Жибек Куламбаева разгромила тандем Катар-2 со счетом 6:0, 6:0 и вышла в 1/8 финала парного турнира.

Игра длилась всего 42 минуты. За это время наши девушки оформили два эйса, столько же раз ошиблись на подаче, реализовали три брейк-пойнта из четырех.

За выход в четвертьфинал казахстанки поспорят с командой Тайбэй-1.

Вторая казахстанская пара (Казахстан-2) не смогла преодолеть стартовый раунд. Жанель Рустемова и Аружан Сагандыкова проиграли команде Индия-2 со счетом 4:6, 2:6 и завершили выступление на Азиатских играх.

Ранее Жанель Рустемова и Аружан Сагандыкова потерпели поражения во втором круге одиночного разряда.