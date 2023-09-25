"Азиада-2023": две казахстанские теннисистки проиграли во втором круге одиночного разряда

На Азиатских играх в Ханчжоу (Китай) проходят матчи второго игрового дня теннисного турнира. В женском одиночном разряде прошли встречи второго круга, сообщает Zakon.kz.

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Аружан Сагандыкова уступила а Рутуе Бхосале (Индия) со счетом 6:7 (2:6), 2:6.

Матч продолжался 2 часа 2 минуты. За это время казахстанка не смогла подать навылет, допустила одну двойную ошибку, реализовала один брейк-пойнт из трех.

Поражение во втором круге потерпела еще одна представительница Казахстана. Гозаль Айнитдинова потерпела поражение от Джанис Тьен (Индонезия) со счетом 1:6, 2:6.

Матч длился 1 час 13 минут. Наша спортсменка выполнила одну подачу навылет, совершила две двойные ошибки и не смогла заработать брейк-пойнты.

Ранее казахстанские теннисисты пробились в третий круг в мужском одиночном разряде.