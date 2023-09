Елена Рыбакина и Арина Соболенко прибыли в Пекин

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Организаторы турнира в социальных сетях разместили фотографии прибывших в Пекин теннисисток.

"Королева будет блистать на бриллиантовом корте", – написал оргкомитет турнира в Твиттере.

Elena Rybakina in Beijing 🇨🇳 The queen gonna shine in the Diamond Court 💎 #2023ChinaOpen pic.twitter.com/T1BKqy3XrV