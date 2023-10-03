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Юлия Путинцева проиграла Каролин Гарсии на турнире в Пекине

Юлия Путинцева проиграла Каролин Гарсии на турнире в Пекине Фото: ktf.kz
В Пекине (Китай) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Вторая ракетка Казахстана, занимающая 75 место в мировом рейтинге, проиграла француженке Каролин Гарсия (10 в мировом рейтинге) со счетом 3:6, 6:3, 3:6. Стоит отметить, теннисистки встречались между собой в пятый раз. Гарсии удалось сократить отставание в очном противостоянии – 2:3.

Матч длился 2 часа 16 минут. Юлия один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала всего два брейк-пойнта из 13. Каролин оформила восемь эйсов, не совершила ошибок на подаче и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

Ранее на турнире в Пекине Юлия Путинцева провела матч первого круга. 

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