Видеообзор матча Елена Рыбакина – Мирра Андреева

В Пекине (Китай) проходит турнир категории WTA -1000. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в матче третьего круга обыграла россиянку Мирру Андрееву. Представлен видеообзор этой встречи, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Игра завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу Рыбакиной. Спортсменки впервые встречались между собой.

Ранее во втором круге Елена Рыбакина обыграла представительницу Германии Татьяну Марию.