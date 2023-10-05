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Видеообзор матча Елена Рыбакина – Мирра Андреева

Видеообзор матча Елена Рыбакина – Мирра Андреева Фото: wtatennis
В Пекине (Китай) проходит турнир категории WTA -1000. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в матче третьего круга обыграла россиянку Мирру Андрееву. Представлен видеообзор этой встречи, сообщает Zakon.kz.

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Игра завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу Рыбакиной. Спортсменки впервые встречались между собой.

Ранее во втором круге Елена Рыбакина обыграла представительницу Германии Татьяну Марию. 

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