Видеообзор финального матча турнира АТР-500 Даниил Медведев – Янник Синнер

В Пекине (Китай) завершился турнир серии АТР-500. В финале одиночного разряда встретились россиянин Даниил Медведев (3 АТР) и итальянец Янник Синнер (7 АТР). Представлен видеообзор решающей игры, сообщает Zakon.kz.

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Янник Синнер в упорной борьбе обыграл Даниила Медведева со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Итальянец сократил отставание в личных встречах – 1:6

Матч продлился 2 часа 3 минуты. Синнер в этой встрече трижды подал навылет и не допустил двойных ошибок. На счету Медведева шесть эйсов и четыре двойные ошибки.

Итальянский теннисист впервые обыграл Медведева и завоевал девятый трофей в профессиональной карьере. Благодаря этой победе Синнер поднимется на четвертое место в мировом рейтинге.

Ранее казахстанский теннисист Денис Евсеев проиграл в первом круге "Мастерса" в Шанхае.