Диас Доскараев: "Мы обязаны думать о будущем национальной сборной"

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев прокомментировал выступление сборной Казахстана по теннису на летних Азиатских играх в Ханчжоу (Китай), сообщает корреспондент Zakon.kz.

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Казахстан на Азиатских играх в Ханчжоу (Китай) представляли восемь теннисистов.

Состав сборной Казахстана на 19 летние Азиатские игры. Мужчины: Денис Евсеев, Бейбит Жукаев, Дмитрий Попко и Григорий Ломакин. Женщины: Жибек Куламбаева, Гозаль Айнитдинова, Аружан Сагандыкова и Жанель Рустемова.

В шаге от медалей Азиады-2022 остановились Денис Евсеев в мужском одиночном разряде, а также наш дуэт в турнире среди смешанных пар (микст). В четвертьфинале Евсеев потерпел поражение от грозного соперника, экс-второй ракетки мира среди юниоров Йосуке Ватануки (Япония), который был посеян на Азиаде под вторым номером. И также в четвертьфинале микста Жибек Куламбаева/Григорий Ломакин совсем немного уступили соперникам из Индии.



Диас Доскараев в беседе с корреспондентом Zakon.kz отметил, что тренерский штаб и федерация предоставили возможность выступить на этом крупном старте именно ближайшему резерву.

"Азиатские игры очень неудобно были расположены в календаре для многих видов спорта, в том числе и для тенниса. Поэтому нам не удалось отправить в Китай первый состав сборной Казахстана. Например, у Елены Рыбакиной есть обязательства перед WTA туром. Она по состоянию здоровья пропустила турнир WTA-500 в Токио, поэтому ей необходимо играть турниры. Сейчас Рыбакина выступает в WTA-1000 в Пекине. Уже конец года, а у Елены не набралось нужное количество очков. Учитывая все подобные нюансы, а еще перелеты, акклиматизацию, подготовку, мы решили Елену Рыбакину не задействовать на Азиатских играх. Было решено отправить второй состав, чтобы наши молодые теннисисты набрались опыта, почувствовали атмосферу таких масштабных соревнований, как говорится, "обкатать" игроков. Мы обязаны думать о будущем национальной сборной, чтобы ближайший резерв был готов к крупным международным турнирам. Мы всегда привозили медали с Азиатских игр, но в этом году не получилось. Не нужно расстраиваться, это опыт, мы сделаем с тренерским штабом выводы, будем двигаться дальше и подготовимся к следующим Азиатским играм на более высоком уровне", – сказал Диас Доскараев.

На прошлой летней Азиаде в 2018 году казахстанские теннисисты завоевали три медали. «Серебро» было на счету Александра Бублика и Дениса Евсеева в мужском парном разряде. «Бронза» – в активе Гозаль Айнитдиновой и Анны Данилиной в женском парном разряде. Еще одну бронзовую награду завоевали тогда Александр Недовесов и Анна Данилина в миксте.

Ранее казахстанский теннисист Бейбит Жукаев пробился в основную сетку "Мастерса" в Шанхае.