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Видеообзор финального матча "Мастерса" в Шанхае

Видеообзор финального матча Мастерса в Шанхае Фото: atptour
В Шанхае (Китай) завершился турнир серии "Мастерс". В Финале одиночного разряда Хуберт Хуркач (17 АТР) выиграл у Андрея Рублёва (7 АТР). Представлен видеообзор встречи, сообщает Zakon.kz.

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Польский теннисист в упорной борьбе обыграл россиянина со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8). Стоит отметить, в решающей партии у Рублёва был матчбол, который он не смог реализовать. В очном противостоянии Хуркач вышел вперед – 3:2. Для Хуберта это седьмой титул в карьере и второй на турнирах серии АТР-1000 – первый он завоевал в 2021 году в Майами, также на харде.

Ранее Андрей Рублёв и Хуберт Хуркач провели полуфинальные встречи. 

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