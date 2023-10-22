Бен Шелтон стал чемпионом турнира АТР-500 в Токио. Видеообзор финального матча

В Токио (Япония) завершился турнир серии АТР-500. В одиночном разряде чемпионом стал 21-летний американский теннисист Бен Шелтон. Представлен видеообзор финальной игры, сообщает Zakon.kz.

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В финальном матче Бен Шелтон (19 АТР) одержал победу над россиянином Асланом Карацевым (50 АТР) со счетом 7:5, 6:1. Бен Шелтон впервые выиграл турнир на уровне ATP.

Титульный матч продлился 1 час 24 минуты. На счету Шелтона три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести. Карацев один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный им брейк-пойнт.

Благодаря выступлению в Токио Шелтон поднимется на 14 место в мировом рейтинге, а Карацев – на 37 строчку.

Ранее был представлен видеообзор победного матча Александра Бублика в полуфинале турнира в Бельгии.