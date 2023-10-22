Видеообзор победного матча Александра Бублика в полуфинале турнира в Бельгии

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик уверенно вышел в финал турнира ATP-250 в Антверпене (Бельгия). Представлен видеообзор полуфинальных встреч, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Лидер мужской сборной Казахстана одержал победу над немецким теннисистом Максимильяном Мартерером (Q, 127 АТР) со счетом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. За это время Александр Бублик выполнил 12 эйсов, реализовал два брейк-пойнта из пяти и допустил семь двойных ошибок. На счету Максимильяна Мартерера одна подача навылет, ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти и две двойные ошибки.

В финале Александр Бублик сыграет с французом Артюром Фисом, который сенсационно обыграл седьмую ракетку мира Стефаноса Циципаса – 7:6, 7:6. Решающий матч состоится 22 октября ориентировочно в 20:30 по времени Астаны. Александр Бублик еще не встречался на корте с 19-летним французом, занимающим 38 место в мировом рейтинге.

Также определились финалисты на турнире АТР-500 в Токио.

