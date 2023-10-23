Видеообзор чемпионского матча Александра Бублика на турнире АТР-250 в Бельгии

В финале турнира АТР-250 в Антверпене (Бельгия) казахстанец Александр Бублик, занимающий 36-е место в рейтинге ATP, обыграл 38-го номера мировой классификации Артюра Филса из Франции, со счетом 6:4, 6:4. Представлен видеообзор решающей игры, сообщает Zakon.kz.

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Александр Бублик и Андрей Голубев дружно сделали 22 октября 2023 года особенным днем для нашего тенниса. Казахстанцы с разницей в несколько часов выиграли турниры ATP-250: Голубев – в Стокгольме в парном разряде с украинцем Денисом Молчановым, а Бублик – в Антверпене в одиночном разряде.

Лидер сборной Казахстана завоевал уже третий титул серии ATP в карьере. До этого в активе первой ракетки страны была победа в июне 2023 года на турнире АТР-500 в Галле, а ранее в феврале 2022 года он стал чемпионом ATP-250 "OPEN SUD DE FRANCE" в Монпелье.





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Для Андрея Голубева данный титул – дебютный на таком высоком уровне. Вместе со своим постоянным напарником Денисом Молчановым казахстанец долго шел к этому успеху и, наконец, достиг триумфа. Пара Голубев/Молчанов в решающем матче турнира в столице Швеции нанесла поражение Юки Бхамбри из Индии и Джулиану Кэшу из Великобритании – 7:6(8:6), 6:2.

Фото: atptour

Ранее американский теннисист Бен Шелтон впервые стал чемпионом турнира АТР-500 в Токио.

