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Александр Бублик сыграет с экс-девятой ракеткой мира на старте "Мастерса" в Париже

Александр Бублик сыграет с экс-девятой ракеткой мира на старте &quot;Мастерса&quot; в Париже Фото: ktf.kz
В Париже (Франция) стартовал турнир серии АТР 1000 (Мастерс). Казахстанский теннисист Александр Бублик узнал соперника по первому кругу одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре основной сетки "тысячника" в Париже Бублик сыграет с прошедшим квалификацию итальянцем Фабио Фоньини (79 АТР), который в 2019 году являлся девятой ракеткой мира.

В очном противостоянии Бублик уступает со счетом 0:1. В прошлом году на турнире АТР 250 в Метце (Франция) казахстанец проиграл Фоньини во втором круге (6:4, 6:7, 6:7).

Игра Александр Бублик – Фабио Фоньини на "Мастерсе" в Париже начнется 28 октября в 19:30 по времени Астаны.

Ранее вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко проиграл в первом раунде квалификации "Мастерса" в Париже. 

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Бублик Александр Италия Франция 2024 год
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