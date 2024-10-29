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Бублик обыграл экс-девятую ракетку мира на старте "Мастерса" в Париже

Бублик обыграл экс-девятую ракетку мира на старте &quot;Мастерса&quot; в Париже Фото: ktf.kz
В Париже (Франция) проходит турнир серии АТР 1000 (Мастерс). Казахстанский теннисист Александр Бублик (33 АТР) провел матч первого круга одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

На старте соревнований он обыграл итальянца Фабио Фоньини (79 АТР) со счетом 7:5, 7:5.

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Бублик выполнил 15 подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Фоньини три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

В очном противостоянии Бублик сравнял счет 1:1. В прошлом году на турнире АТР 250 в Метце (Франция) казахстанец проиграл Фоньини во втором круге (6:4, 6:7, 6:7).

Во втором круге "Мастерса" в Париже Александр Бублик сыграет с победителем матча между датчанином Хольгером Руне и итальянцем Маттео Арнальди.

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