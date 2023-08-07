Расписание матчей: Александр Бублик стартует на "Мастерсе" в Торонто

В Торонто (Канада) стартовал турнир серии ATP-1000 (Мастерс). Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик в ночь с 7 на 8 августа проведет матч первого круга в одиночном, сообщает Zakon.kz.

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В стартовом раунде казахстанец сыграет с грозным соперником – 17 ракеткой мира Хубертом Хуркачем из Польши. Теннисисты встречались между собой шесть раз. В очном противостоянии впереди Хуркач – 5:1. Единственную победу Бублик одержал в последней личной дуэли три года назад на турнире в Дубае.

Расписание 1 круга

Центральный корт. Начало матчей в 11:00 (21:00 по времени Астаны)

Алексис Галарно (Канада) - Франциско Черундоло (Аргентина)

Не ранее 12:30 (22:30)

Грегуар Баррере (Франция) - Маттео Берреттини (Италия)

Не ранее 19:00 (05:00)

Милош Раонич (Канада) - Фрэнсис Тиафо (США, 9)

Далее Вашек Поспишил (Канада) - Маттео Арнальди (Италия)

Grandstand. Начало матчей в 11:00 (21:00 по времени Астаны)

Лоренцо Музетти (Италия, 16) - Ёсизито Нисиока (Япония)

Далее Алехандро Давидович Фокина (Испания) - Джефф Вольф (США)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Ориентировочно (00:30) Александр Бублик (Казахстан) - Хуберт Хуркач (Польша, 15)

Далее Гаэль Монфис (Франция) - Кристофер Юбэнкс (США)

Далее Томми Пол (США, 12) - Диего Шварцман (Аргентина)

Корт №1. Начало матчей в 11:00 (21:00 по времени Астаны)

Брэндон Накашима (США) - Иржи Лехечка (Чехия)

Далее Чжичжень Чжан (Китай) - Танаси Коккинакис (Австралия)

Далее Адриан Маннарино (Франция) - Таро Даниэль (Япония)

Далее Кристиан Гарин (Чили) - Миомир Кечманович (Сербия)

Корт №4. Начало матчей в 11:00 (21:00 по времени Астаны)

Натаниэль Лэммонс/Джексон Уитроу (США) - Робин Хаазе/Никола Мектич (Нидерланды/Хорватия)

Далее Макс Пёрселл/Андрей Рублёв (Австралия/Россия) - Уго Нис/Ян Желински (Монако/Польша)

Далее Алекс Де Минаур/Янник Синнер (Австралия/Италия) - Марсело Аревало/Жан-Жюльен Ройер (Сальвадор/Нидерланды)

Далее Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина) - Габриэль Диалло/Алексис Галарно (Канада).

Ранее Александр Бублик опустился в мировом рейтинге на 28 место.