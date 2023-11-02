Онс Жабер взяла реванш у Маркеты Вондроушовой за поражение в финале Уимблдона-2023

В Канкуне (Мексика) проходит Итоговый чемпионат WTA, с участием восьми лучших теннисисток сезона. На групповой стадии одиночного разряда между собой встретились представительница Туниса Онс Жабер и Маркета Вондроушова из Чехии. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

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Седьмая ракетка мира Онс Жабер одержала победу над Маркетой Вондроушовой, занимающей шестое место, со счетом 6:4, 6:3. В очном противостоянии спортсменка из Туниса восстановила равновесие – 4:4. Ранее теннисистки встречались между собой в финале турнира "Большого шлема" на Уимблдоне-2023, тогда победу одержала Маркета Вондроушова.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Жабер сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету Вондроушовой четыре эйса, 11 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.





В первом матче группы "Четумаль" Онс Жабер уступила американке Кори Гауфф, а Маркета Вондроушова, в свою очередь, проиграла представительнице Польши Иге Швёнтек.

Фото: wtatennis

Ранее вторая ракетка мира Ига Швёнтек стала второй полуфиналисткой WTA Finals.

