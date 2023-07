Маркета Вондроушова стала чемпионкой Уимблдона-2023

Специальные репортажи с Уимблдона смотрите на YouTube-каналеOlimpbet Play. Вместе с ведущим Сергеем Мазуром знакомьтесь с закулисьем, отвечайте на простые вопросы и выигрывайте призы прямиком с кортов легендарного турнира.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на центральном корте Уимблдона 1 час 20 минут. За это время Маркета Вондроушова реализовала шесть брейк-пойнтов из семи, а также допустила четыре двойные ошибки. Онс Жабер в свою очередь смогла реализовать четыре брейк-пойнта из десяти и выполнила один эйс.

Таким образом, Маркета Вондроушова стала первой несеяной чемпионкой Уимблдона в Открытой эре, которая началась в теннисе в 1968 году.



Вондроушова стартовала на турнире, будучи 42-й ракеткой мира: ранее ее наивысшим местом в карьере была 14-я позиция в рейтинге WTA. На пути к финалу она обыграла сеяных Веронику Кудерметову (Россия, 12), Донну Векич (Хорватия, 20), Мари Боузкову (Чехия, 32), Джессику Пегулу (США, 4), а в финале Уимблдона одолела шестую ракетку мира из Туниса Онс Жабер.

Благодаря победе на Уимблдоне Вондроушова вернется в список сеяных игроков уже на будущих турнирах. Чешская теннисистка получит 2000 очков рейтинга и поднимется на 32 позиции, став десятой ракеткой мира уже в понедельник, 17 июля.

