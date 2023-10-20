Жибек Куламбаева выиграла шестой титул в сезоне

Казахстанка Жибек Куламбаева вместе с Мартыной Кубкой (Польша) выиграли парный разряд турнира серии ITF W25 в Шербуре (Франция), сообщает Zakon.kz.

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В финале Жибек и Мартына одержали уверенную победу над Ясмин Мансури (Франция)/Лара Солден (Бельгия) со счетом 6:0, 6:3.

Таким образом, Куламбаева выиграла шестой титул серии ITF в парном разряде в нынешнем сезоне (и уже 25-й титул в карьере).

Накануне сообщалось о том, что Александр Бублик вышел в полуфинал турнира в Антверпене.