#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
470.46
543.1
5.86
Спорт

Казахстанская теннисистка стала триумфатором в Индии

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева , фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2026 08:55 Фото: Instagram/kulambayevaa
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева завоевала титул на турнире категории ITF W15 в Индии в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в решающем матче Куламбаева, выступая в тандеме с россиянкой Екатериной Яшиной, уверенно обошла дуэт Александра Купарева / Севиль Юлдашева.

Финальная встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4. Это достижение стало для казахстанки третьим на турнирах в Индии за последние недели.

До этого она поднималась на высшую ступень пьедестала на аналогичных соревнованиях, подтверждая стабильную форму и уверенную игру в паре.

Ранее казахстанские клубы узнали свои места в престижном рейтинге.

Аксинья Титова
Читайте также
Уверенная победа и минимум "бронза": Аккалыков идет за финалом ЧА в Монголии
18:37, 05 апреля 2026
Уверенная победа и минимум "бронза": Аккалыков идет за финалом ЧА в Монголии
Казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в ОАЭ
19:44, 04 декабря 2024
Казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в ОАЭ
Казахстанская теннисистка с победы стартовала на турнире в Индии
15:10, 11 декабря 2024
Казахстанская теннисистка с победы стартовала на турнире в Индии
Последние
Популярные
Читайте также
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
00:46, 06 апреля 2026
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
00:10, 06 апреля 2026
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
23:32, 05 апреля 2026
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
23:02, 05 апреля 2026
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
