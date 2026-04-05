Казахстанская теннисистка стала триумфатором в Индии

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева завоевала титул на турнире категории ITF W15 в Индии в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в решающем матче Куламбаева, выступая в тандеме с россиянкой Екатериной Яшиной, уверенно обошла дуэт Александра Купарева / Севиль Юлдашева.

Финальная встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4. Это достижение стало для казахстанки третьим на турнирах в Индии за последние недели.

До этого она поднималась на высшую ступень пьедестала на аналогичных соревнованиях, подтверждая стабильную форму и уверенную игру в паре.

