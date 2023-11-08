Елена Рыбакина в составе сборной Казахстана встретилась с легендой тенниса Билли Джин Кинг

В Севилье (Испания) стартовала финальная часть розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг по теннису среди женских национальных команд. Сборная Казахстана в полном составе встретилась с легендарной американской теннисисткой Билли Джин Кинг, в честь которой и назван чемпионат мира, сообщает Zakon.kz.

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На финальном этапе "Кубка Билли Джин Кинг" выступают 12 сильнейших команд мира. И каждая из них, чтоб пробиться сюда, прошла жесточайший отбор. Поэтому слабых тут нет. Об этом нашим девушкам сказала сама Билли Джин. Вместе с президентом Всемирной федерации тенниса Дэвидом Хаггерти она встретилась со сборной Казахстана, чтобы дать турнирное напутствие.

Фото: ktf.kz

Легендарная теннисистка поделилась мнением, что каждый матч, каждый сет, гейм, и даже каждый розыгрыш, будут решающими. В каждое мгновение матчей нужна запредельная концентрация. По словам Билли Джин Кинг, для многих из игроков эти матчи на чемпионате мира будут венцом их карьеры и поэтому отношение к выходу на корт должно быть соответствующим. Легкими противоборства на чемпионате мира не бывают. Билли Джин пожелала нашей команде успехов в предстоящих матчах.

Фото: ktf.kz

Состав сборной Казахстана: Елена Рыбакина (4 WTA), Юлия Путинцева (69 WTA), Анна Данилина (56 WTA в паре), Жибек Куламбаева (151 WTA в паре), Аружан Сагандыкова (751 WTA). Капитан команды – Ярослава Шведова.



Также сборная Казахстана перед стартом на чемпионате мира провела пресс-конференцию и автограф-сессию.



Расписание сборной Казахстана



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9 ноября, четверг, 15:00 (время Астаны). КАЗАХСТАН – Австралия.

10 ноября, пятница, 15:00 (время Астаны). Словения – КАЗАХСТАН.

Противостояния будут состоять из трех матчей: двух одиночных и одного парного.



Призовой фонд финальной стадии командного женского чемпионата мира составит $9,6 млн, что соответствует фонду Кубка Дэвиса, разыгрываемого среди мужских национальных сборных.

Победитель турнира получит $2,4 млн, вице-чемпионы заработают $1,44 млн, полуфиналисты – $960 тыс., а команды, которые не прошли групповой этап соревнований, получат по $480 тыс.

Розыгрыш Кубка Билли Джин Кинг продлится до воскресенья, 12 ноября. В финальной стадии принимают участие команды Швейцарии, Австралии, Канады, Чехии, Франции, Германии, Италии, Казахстана, Польши, Словении, Испании и США.

Ранее были представлены результаты матчей первого игрового дня чемпионата мира в Севилье.