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Кубок Билли Джин Кинг: результаты матчей первого игрового дня

Кубок Билли Джин Кинг: результаты матчей первого игрового дня Фото: BJKCup
В Севилье (Испания) стартовала финальная часть розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг по теннису среди женских национальных сборных. В борьбу вступили команды групп A и B сообщает Zakon.kz.

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Результаты матчей 

Группа A

Швейцария – Чехия – 0:3

Селин Наэф (Швейцария) – Линда Носкова (Чехия) – 6:7 (2:7), 6:4, 4:6.

Виктория Голубич (Швейцария) – Мари Боузкова (Чехия) – 4:6, 4:6.

Виктория Голубич/Хиль Белен Тайхман (Швейцария) – Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия) – 6:7 (3:7), 2:6.

Группа B

Австралия – Словения – 1:2

Айла Томлянович (Австралия) – Кая Юван (Словения) – 4:6, 1:6.

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Дарья Савилл (Австралия) – Тамара Зиданшек (Словения) – 1:6, 4:6.

Кимберли Биррелл/Сторм Хантер (Австралия) – Вероника Эрьявец/Эла Милич (Словения) – 7:5, 6:7 (2:7), 10:5.

Расписание сборной Казахстана 

9 ноября, четверг, 15:00 (время Астаны). КАЗАХСТАН – Австралия.

10 ноября, пятница, 15:00 (время Астаны). Словения – КАЗАХСТАН.

Призовой фонд финальной стадии командного женского чемпионата мира составит $9,6 млн, что соответствует фонду Кубка Дэвиса, разыгрываемого среди мужских национальных сборных.

Победитель турнира получит $2,4 млн, вице-чемпионы заработают $1,44 млн, полуфиналисты – $960 тыс., а команды, которые не прошли групповой этап соревнований, получат по $480 тыс.

Розыгрыш Кубка Билли Джин Кинг продлится до воскресенья, 12 ноября. В финальной стадии принимают участие команды Швейцарии, Австралии, Канады, Чехии, Франции, Германии, Италии, Казахстана, Польши, Словении, Испании и США.

Ранее женская сборная Казахстана прибыла в Испанию и начала подготовку к чемпионату мира.

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