Казахстан проиграл в стартовом матче командного чемпионата мира

Первую одиночную встречу доверили провести лучшей парнице Казахстана Анне Данилиной против опытной австралийки Сторм Хантер. Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина неожиданно не попала в стартовую заявку на игру против Австралии.

Kazakhstan are ready to get their #BJKCupFinals campaign underway 🇰🇿 #BJKCupFinals | @ktf_kz pic.twitter.com/cS9JCiTQlA