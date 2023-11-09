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Определились составы команд на выставочный турнир с участием Елены Рыбакиной

Определились составы команд на выставочный турнир с участием Елены Рыбакиной Фото: wtatennis
Стали известны полные составы команд на выставочный турнир World Tennis League в Абу-Даби. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина попала в группу "Falcons", сообщает Zakon.kz.

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Турнир World Tennis League пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) 21-24 декабря. Команды сыграют по круговой системе, две лучшие выйдут в финал.

Состав команды "Falcons": Елена Рыбакина (Казахстан), Фрэнсис Тиафо (США), Тейлор Фритц (США), Лейла Фернандес (Канада).

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Другие команды:

"Eagles": Мирра Андреева, Даниил Медведев, Андрей Рублев, София Кенин.

"Hawks": Хуберт Хуркач, Каспер Рууд, Ига Свентек и Каролин Гарсия.

"Kites": Стефанос Циципас, Григор Димитров, Арина Соболенко и Паула Бадоса.

Ранее стало известно, что Карлос Алькарас сыграет за сборную Европы на Кубке Лэйвера-2024.

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