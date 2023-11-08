Карлос Алькарас сыграет за сборную Европы на Кубке Лэйвера-2024

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас войдет в состав сборной Европы на предстоящем в 2024 году розыгрыше Кубка Лэйвера. Для испанского теннисиста это будет дебютное появление на турнире, сообщает Zakon.kz.

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Кубок Лэйвера 2024 года состоится в Берлине с 20 по 22 сентября.

"Я ценю доверие капитана Борга ко мне и с нетерпением жду возможности объединиться с моими партнерами как в одиночном, так и в парном разряде в Берлине. Для меня очень много значит представлять сборную Европы на Кубке Лэйвера, это большая честь. Я сделаю все, что от меня попросят, чтобы вернуть кубок сборной Европы. Не могу дождаться, чтобы услышать, кто присоединится ко мне в команде в сентябре следующего года", – цитирует Алькараса пресс-служба Laver Cup.

В розыгрыше 2023 года в Ванкувере (Канада) сборная мира обыграла команду Европы со счетом 13:2.



